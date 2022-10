Každý den je možné vidět či zažít některou z aktivit, jejichž cílem je představit pěstounskou péči z různých úhlů pohledu. Že jsou pěstouni nutně potřeba, zaznělo i při zahájení výstavy: Aktuálně je v ústavní či ochranné výchově 34 dětí ze Žatce a blízkého okolí. O dalších sedmi dětech, které by mohly skončit v ústavech, právě jednají soudy. Od příštího roku už nebude kvůli upraveným zákonům možné děti do tří let do ústavní péče vůbec umisťovat.

Proto jsou pěstouni potřeba, a to nejen na Žatecku – aby malé i větší děti dostaly co nejlepší péče, jakou jim může zajistit jen rodina. A když ne biologická, tak alespoň ta pěstounská. „Kdyby se našel během týdne aspoň jeden člověk, který by chtěl pěstounem být, bylo by to skvělé,“ komentovala neutěšenou situaci starostka Zdeňka Hamousová.

Výstava na radnici představuje konkrétní osoby pěstounů a jejich příběhy i motivaci, proč se starají o děti v pěstounské péči. Další akce pokračují až do pátku, lidé se mohou dozvědět z pohledu úřadů, doprovázejících organizací i samotných pěstounů, co pěstounská péče znamená, jak funguje, co je třeba udělat a že úřady ochotným náhradním rodičům pomáhají.

Loni se v Žatci konal Den pěstounské péče, po něm se na sociálním odboru městského úřadu přihlásili tři zájemci o pěstounství. Pokud by letošní výsledek byl alespoň stejný, byla by to dobrá zpráva hlavně pro děti, které rodinnou péči potřebují.

Pořadateli týdne jsou odbor sociálních věcí městského úřadu, Sociální centrum pro rodinu Žatec a Náhradní rodiny Ústeckého kraje. (kas)