Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. září od 17 hodin. „Autorská výstava Jiřího Svobody a Jiřího Svejkovského zavede návštěvníky do pravěku, kde uvidíte paleontologické rekonstrukce obrazů J. Svobody, pravěké fosílie a zkamenělá dřeva ze sbírek J. Svejkovského, Z. Dvořáka, T. Novotného a dalších sběratelů či institucí,“ nastínil kurátor výstavy Martin Čížek. Výstava potrvá do 11. prosince letošího roku. (mm)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.