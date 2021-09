Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní vernisáž výstavy Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce 1421, která se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 18. září od 14 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy muzea (Husova 678).

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci | Foto: archiv

Výstava v žateckém muzeu se pokusí nahlédnout do zákulisí velkých událostí v úzce vymezeném regionu severozápadních Čech v počátcích husitské revoluce, s důrazem na přelomový rok 1421. „Návštěvníci se však budou moci seznámit i s každodenním životem tehdejších obyvatel regionu, ale i se soudobým vojenstvím v podobě nejrůznějších archeologických nálezů a muzejních exponátů. K vidění budou nejenom předměty spjaté se Žatcem, ale i nálezy z jiných měst a hradů regionu“, upřesnil archeolog ÚAPP Most a autor výstavy Milan Sýkora. „Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě a potrvá do 30. prosince 2021,“ dodal Petr Holodňák, kurátor a archeolog žateckého muzea.