Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Muzejní zvířetník, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 22. června od 17 hodin v hlavní budově muzea v Husově ulici 678.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Muzejní zvířetník | Foto: se svolením Regionálního muzea Žatec

Úvod vernisáže obstarají žáci z dramatického oboru ZUŠ Žatec. „Někteří z vás, co pravidelně sledujete naše stránky a sociální sítě, jste jistě zaznamenali naše měsíční Perličky z depozitáře se stejnojmenným názvem Muzejní zvířetník. Představujeme tam dvanáct zástupců zvířecí říše, např. baziliška, draka, výra, koně, slona, holubici ad. Exponátů je ale daleko víc a jsou velmi zajímavé, proto jsme se rozhodli uspořádat jejich výstavu. Výstava sérii článků rozšiřuje o dvě nejčastěji zobrazovaná zvířata, lva a orla. Připomene i někdejší žatecký pomník obětem první světové války, kterému dominoval velký bronzový lev. V souvislosti s pomníkem se lvem chystáme pro návštěvníky i jedno malé překvapení, na které si ovšem budou muset počkat do 7. září, kdy bude prezentována nová publikace „Příběhy žateckých pomníků“. Výstavu můžete navštívit do 22. října tohoto roku“, uvedla autorka výstavy PhDr. Milada Krausová, Ph.D. Součástí výstavy je hrací a tvořivý koutek plný zábavy, určený nejen pro děti.

Budeme zhotovovat mandelinku, slona, holubičku a mnoho dalšího. Přijďte se podívat a pobavit. Těšíme se na vás.