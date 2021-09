A kam bude příští výlet Výtvarky? Do Národní galerie a Národního divadla. Už teď se děti těší.

Výuka Výtvarky bude probíhat v ZŠ Louny, Přemyslovců, vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17:50 hodin. Děti se mohou těšit na malování temperou, giacondou, akvarelem nebo akrylem. Na kresbu tužkou i tuší, na rytí linorytu. Starší žáci se budou připravovat na střední školy uměleckého směru. Nebude chybět podzimní víkendové soustředění, další výlet ani výstava. Protože jsou ještě čtyři volná místa tak mezi sebou rády přivítají nové děti, které rády kreslí a malují a chtějí sdílet společné zážitky. Školné činí 300,- Kč měsíčně. V případě pandemie a uzavření školy bude školné vráceno. Veškeré pomůcky děti dostanou. Kontakt: jindra.riedlova@gmail.com.

Výuku zahájili žáci Výtvarky zájezdem do Prahy. | Foto: Jindřiška Riedlová

Žáci Výtvarky Jindřišky Riedlové zahájili 1. září výuku zcela netradičně, zájezdem do Národního muzea v Praze. Také poslední den předešlého školního roku byly děti s Výtvarkou v Praze a prohlédly si židovské synagogy. Tentokrát žáci navštívili historickou budovu v čele Václavského náměstí, která spolu s Novou budovou tvoří jeden komplex.

