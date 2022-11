Paušální roční poplatek za odpad pro rok 2023 bude v Žatci činit stejně jako letos 900 korun na osobu a lidé jej musí uhradit v době od 1. ledna 2023 do 30. června 2023. V letošním roce poplatek neuhradilo zhruba 4500 obyvatel Žatce. Městský úřad po nich nyní částku vymáhá a navíc jim může uložit pokutu.

Kdo do 1. ledna neuhradí částku za rok 2022, bude muset příští rok zaplatit 1800 Kč, tedy za dva roky najednou. Obyvatelé, kteří se už k placení poplatku přihlásili vyplněním formuláře, už další dokument vyplňovat nebudou. Přihlášení k poplatku se nyní týká už jen lidí, kteří se do města přistěhují, nebo novorozenců, jež k placení poplatku musí přihlásit rodiče. Poplatek za odpad platit stále třemi různými způsoby: převodem na účet, použitím QR kódu a hotově či platební kartou. V předchozích letech platili obyvatelé Žatce a jeho místních částí za odpad přímo svozové firmě, a to podle velikosti kontejnerů a četnosti svozu. Od 1. ledna 2022 došlo ke změně pravidel pro placení za odpad kvůli změně zákona. (kas)