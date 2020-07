Starodub ze Stroupče na Žatecku je jedním z 12 finalistů letošní soutěže Strom roku. Hlasování začalo dnes a potrvá do 11. října.

Podpořte svým hlasem Vrakodávný veledub ze Žatecka – vítězný strom získá odbornou péči, která by požárem poškozenému stromu velmi pomohla! Hlasovat lze na https://www.stromroku.cz/ až do 11. října. O víkendu 25. a 26. července se koná v Galerii U Radnice na náměstí Svobody v Žatci výstava fotografií, která představí všechny finalisty. Pořádá ji Okrašlovací spolek Stroupeč a Spolek Rodáci Žatec. Slavnostní vernisáž výstavy v Žatci je v 10 hodin a bude otevřeno v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin.