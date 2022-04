Po vzoru minulých let si soutěžící připomenou významné osobnosti Lounska, vyhledají aktuální kulturní a společenské události, projdou se přírodou a přírodními zajímavostmi, zapátrají v historických pramenech a pod. Na každé z 5 soutěžních kol je dostatek času, 14 dnů. Pouze 5., finálové, kolo je tzv. na čas, který ovlivní výsledné pořadí.A o co se letos hraje? Jako každý rok si hlavní vítěz odnáší notebook. Vítězové všech 5 kategorií elektroniku. Všech 15 vítězů obdaruje např. MÚ Louny, Albi, Poprokan, knihy Svojtka, SEKO Aerospace věnuje 15 vítězům vyhlídkový let vrtulníkem.