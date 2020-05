Do Československa se postupně vrátily desítky tisíc Volyňských Čechů, jejich prvním cílem byl právě Žatec. „Z tohoto regionu hodně Čechů původně odešlo do Ruska, právě sem se jich velká část chtěla vrátit. I proto, že se mnozí věnovali pěstování chmele,“ vysvětlila při vernisáži Dagmar Martínková, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

Další vazba na Žatec vznikla pro „volyňáky“ přímo v roce 1945, když právě zde byli jakou součást Československého armádního sboru demobilizováni a mnozí se rozhodli ve vlasti svých rodičů zůstat. Mimochodem: letos v červenci to bude přesně 150 let, co ruský car Alexandr II. přijal české kolonizátory na Volyni jako své poddané.

Vzhledem ke vztahu Volyňských Čechů k Žatci nebylo překvapivé, že včerejší vernisáž a následná přednáška D. Martínkové sál Galerie Sladovny zcela zaplnily. Všechny hosty přivítala starostka a senátorka Zdeňka Hamousová, pod jejíž záštitou probíhá výstava, trvající až do 7. června. „Všichni víme, že Češi z Volyně sem do Žatce patří, jsou tady doma. Vy jste pomáhali tvořit tento region, vy jste měli zásluhu na tom, v jakém regionu žijeme,“ zdůraznila vztah města a Volyňských Čechů starostka.

Na stvrzení minulé i budoucí spolupráce podepsaly Zdeňka Hamousová a Dagmar Martínková memorandum. Jako pomyslný důkaz spolupráce navíc D. Martínková upozornila na opravený pomník obětem Českého Malína na Volyni, jehož rekonstrukce nyní končí a kterou zajistilo město Žatec.

Jedním z mnoha příkladů úzkého vztahu Volyňských Čechů a Žatec je také samotná probíhající výstava, i když poněkud kuriózně: Vernisáž ve Sladovně měla proběhnout už v březnu, ale musela být zrušena kvůli koronavirovým opatřením. Když se tato opatření uvolňují, stalo se zahájení výstavy o historii a návratech Volyňských Čechů první vernisáží a vůbec společenskou akcí, která v Žatci proběhla.

Tomáš Kassal