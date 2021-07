FOTO: Zahrada žatecké ZUŠky žila hudbou, žáci předvedli své umění

Jazz, rockové a populární skladby s prvky blues či swingu rozezněly v závěru týdne zahradu základní umělecké školy v Žatci – kytarový orchestr Falling Guitars a orchestr The Little bit Band předvedly to nejlepší, co žáky oboru orchestrální hry učitelka Lucie Kolmanová za poslední dobu naučila.

V zahradě žatecké ZUŠky předvedli žáci vše, co se naučili. | Foto: Alena Dukátová