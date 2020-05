Zahrádky hospod ožijí Lepšími večery. Hudba zazní i v lounské Stromovce

Od 11. května se zase vrátí život do hospod tedy zatím alespoň do jejich zahrádek. S částečným znovuotevřením osvěžoven se můžete těšit na projekt Lepších večerů v rámci, kterého vystoupí hudební uskupení Do hospody dobrý.

Hudební formace Do hospody dobrý. | Foto: Facebook Zahradní dům v Teplicích

Asi dvacítka muzikantů, kteří se ve formaci točí podle času a chuti, vystupuje pod heslem: čím lepší večer, tím horší ráno. První jejich zastávkou po koronaviru bude hotel a restaurace U Kozičky v Teplicích a to v pondělí 11. května od 17.30 hodin. Další bude velká terasa teplické Hvjezdy (úterý 12. května, od 17.30), následovat bude ve čtvrtek 14. května od 17.30 hodin Rudolfka v Dubí. „Před sportovní halou Rudolfky v Dubí je velké parkoviště, kam se v klidu 100 lidí vejde a budou daleko od sebe. A Jarda s Nikolou se už těší,“ říká za organizátory akce Antonín Moravec. V pátek 15. května od 17.30 Lepší večery zavítají do restaurace Stromovka v Lounech. „Velká terasa, výborná kuchyně, Plzeň a hnízdo motorkářů. I tam to bude určitě fajn,“ dodal Moravec.

Autor: Redakce