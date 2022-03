Máte rádi koně? Chtěli byste pracovat na zámku? Státní zámek Krásný Dvůr hledá nového kolegu či kolegyni, který by pomohl se zajištěním víkendového provozu u koní.

Zámecké nádvoří v Krásném Dvoře. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Pakliže vám je minimálně 18 let a jste trestně bezúhonní a zodpovědní, tak se můžete přihlásit do výběrového řízení. Je ale potřeba poslat strukturovaný životopis na e-mailovou adresu kovarikova.sarka@npu.cz, a to do 11. března. (mm)