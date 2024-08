Landart neboli krajinné umění, hudba, divadlo i další kulturní počiny. To vše v jedinečných kulisách ruin i vzácné přírody. A k tomu třeba nový poesiomat i osmdesátiny poslední rodačky. Krušnohorský festival Königsmühle dává druhý život zaniklé vesnici. Letošní ročník je naplánován na pátek 23. a sobotu 24. srpna.

Údolí Königova mlýna pod Klínovcem je velmi oblíbeným místem pro turisty, rodiny a v poslední době hlavně stezkaře, kteří si zde mohou odpočinout a také přespat na své dlouhé pouti. Zdejší útulna a celkově prostředí bývalé osady uprostřed nádherné přírody je jedním z mála v celém česko-německém pohraničí, které nepůsobí depresivně.

„Königsmühle je dle mého unikátním místem paměti Krušných hor a celého česko-německého pohraničí. Naleznete zde vše typické pro vyhaslý život před 2. světovou válkou, zároveň je obdarováno neopakovatelným geniem loci. Není to zaniklá, mrtvá obec. Je to živoucí místo, které dostalo druhou šanci. Lidé jsou místem nadšeni, respektují ho a milují ho. My se snažíme jeho potenciál vylepšovat a hlavně ho chránit před negativními vlivy,“ říká ředitel spolku DoKrajin Petr Mikšíček.

Již 13. rokem tu spolek DoKrajin společně s německými partnery, spolky Lichtfabrik a Lazarus, organizuje landartové setkání v prostředí půvabné zanikající osady Königsmühle. Festival nabízí pestrou přehlídku hudebních vystoupení, workshopů, landartových instalací, tesařů, řezbářů, sochařů či malířů. Nynější ročník nabízí ještě něco speciálního.

Hlavním tématem jsou narozeniny rodačky

„Hlavním tématem letošního ročníku landart festivalu jsou 80. narozeniny Rosemarie Ernst, rodačky z jednoho z místních domů. Chceme s pomocí všech zúčastněných umělců její domeček dát takzvaně do pucu, jako dárek k jejímu jubileu. Paní Ernst máme všichni rádi a moc se na to těšíme,“ láká Petr Mikšíček.

V rodném domě paní Rosemarie Ernst se bude také instalovat poesiomat, který vytvořil tvůrčí tým Ondřeje Kobzy s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Ten umožní návštěvníkům si poslechnout rodinný příběh paní Ernst a také se zaposlouchat do písní o Krušných horách.

Hvězdou první velikosti na letošním programu je kytarista Vicente Patiz ze saského Johanngeorgenstadtu, který hraje na vícekrkou kytaru a další nástroje a vyprodává festivaly v celém Německu. Dalšími interprety budou například Katka Svobodová a Tajemoje, kapela Alen, chomutovští DoKruhu či saští Herzpochen či Erzinfarkt. Na místě uvidíte v práci desítku landartistů, řezbářů, malířů. Tématem osobního rozvoje vás provede ve svém individuálním koučovacím programu Klára Mikšíčková a fotografické techniky představí Dominika Hořáková z Klášterce nad Ohří. Na místě nebude opět chybět kuchyně našich saských kamarádů a česká hospůdka.

Velké změny

V letošním roce prošlo údolí velikými změnami. Národní přírodní rezervace Louky u Háje se rozrostla a samotná zanikající osada již není v ochranné zóně, ale stala se přímo součástí NPR Louky u Háje. Znamená to větší důraz na ochranu té částí údolí, do níž se nesmí vstupovat či kde je omezen pohyb. „Letos bylo velmi vlhké jaro, a tak nám všude extrémně narostla tráva, postupně tedy údolí vysekáváme z divočiny, aby okolí ruin bylo příjemným místem pro posezení a pro různé instalace. Je to spousta práce, ale baví nás to,“ dodává Petr Mikšíček, zakladatel festivalu.

Festival i v letošním roce podpořil Česko-německý fond budoucnosti a společnost Epimex z Klášterce nad Ohří. Vstupné je 400 Kč na den a 600 Kč na oba dny programu. Program začíná v pátek 23. srpna od 17:00. Spát se dá v lese ve stanech nebo v přilehlých penzionech v Háji, Loučné pod Klínovcem či na Kovářské. Příjezd automobily není účastníkům povolen.

Petr Mikšíček, ředitel festivalu a spolku DoKrajin