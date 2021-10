„Zapalovač“ byl plný pohybových her, akce se v MŠ Alergo Žatec vydařila

Čtenář reportér Čtenář





Zapalovač do školy rozhodně nepatří a je nebezpečný, ale tento byl užitečný… Zdravý pohyb je důležitou součástí našich životů. Pokud se stane přirozenou potřebou, je to ideál. Úkolem nás, pedagogů, je rozvíjet pohybové dovednosti a to nejen pravidelným cvičením, ale i spontánními pohybovými aktivitami např. na školní zahradě.

„Zapalovač“ v mateřské škole Alergo Žatec. | Foto: MŠ Alergo Žatec