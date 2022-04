K zápisu se letos děti a jejich rodiče těšili tím víc, že ještě loni a i předloni osobní účast nebyla možná. Víme proč. A co budoucí prvňáček by měl umět? Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze; relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování; zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti; zvládat koordinaci ruky a očí, jemnou motoriku, pravolevou orientaci; být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy; zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech… Tyto a další předpoklady obsaženy v „Desatero pro rodiče“, zveřejněné na webu ZŠ TGM v Podbořanech.