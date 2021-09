Ing. dr. Jan Kaftan (11.9.1841 Praha – 22.4.1909 Praha) je též autorem či spoluautorem hesel, jimiž přispíval do Ottova slovníku naučného.

Český železniční inženýr a vodohospodář, ředitel Zemské banky a politik – poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, který se zasazoval především o stavby železnic (např. i o tzv. český Semmering z Hrobu do Moldavy v Krušných horách) a regulace řek.

