Problémy s nepojízdnými vozidly se v Žatci dlouhé roky nedařilo řešit. Jedním důvodem byly složité právní předpisy, druhým důvodem pak chybějící prostor, kam by se dala odtažená vozidla umístit. Řádově se přitom jedná o desítky aut, která jednak hyzdí ulice města a jednak blokují parkovací místa.

V loňském roce se situace změnila. „Zjednodušila se legislativa, takže za autovrak lze považovat i vozidlo bez registrační značky nebo když je déle než šest měsíců bez technické kontroly. Předtím bylo složité prokázat, že jde o vrak, i když bylo auto fakticky demontované. Nyní je situace mnohem lepší,“ popsal změnu zákonů ředitel Městské policie Žatec Miroslav Solar.

Důležitou změnou v rámci Žatce pak bylo loňské schválení prostoru pro umístění odtažených vozidel, které se začalo připravovat v areálu Technických služeb města Žatce a které bylo uvedené do provozu začátkem letošního roku.

Díky oběma změnám lze nyní postupně z ulic města odstraňovat autovraky. Není to záležitostí městské policie, jak si často obyvatelé Žatce myslí. Strážníci mohou na autovraky upozornit, zdokumentují je, ale řešení je pak věcí Odboru místního hospodářství a majetku. Ten od začátku letošního roku do poloviny června řešil 84 podnětů na autovraky, ale část agendy přecházela z loňského roku. V roce 2022 zatím bylo nahlášeno 51 autovraků, některé ale do této kategorie po přezkoumání nepatřily.

Úředníci města všechny podněty evidují a postupně vyřizují, přičemž musí dodržovat zákonné lhůty. Majitel vozu má například 2 měsíce na to, aby po upozornění města vůz opravil, zprovoznil či odstranil. Zákonné lhůty a nutná administrativa jsou důvodem, proč autovraky z ulic nemizí okamžitě po zdokumentování. Je také nutné brát v úvahu omezenou kapacitu odtahového parkoviště.

Přesto autovraky z ulic postupně mizí: zatím byla městem odtaženo 4 vozidel a 2 zlikvidována, o dalších 13 se postarali sami majitelé, kteří uposlechli výzvy na odstranění autovraku. Dalších 10 vozidel bylo k 14. červnu v řešení a 15 autovraků na vyřešení čekalo.

Odtahové parkoviště v areálu technických služeb může teoreticky sloužit i pro umístění vozidel, která nechá odtáhnout městská policie jako překážku v provozu. Dosud to ale nebylo nutné. „Odtažení vozidla bereme jako krajní možnost. Většinou se snažíme majitele vozu dohledat a zajistit nápravu parkování. To se nám zatím vždy povedlo, takže majitel auto přeparkoval a strážníci to vyřešili domluvou či pokutou,“ vysvětlil ředitel strážníků, že městská policie dosud nemusela odtahovou službu povolávat.

Tomáš Kassal