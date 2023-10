Potlesk pro heraldika a pasíře Jiřího „Jimáka“ Válu. Nadšenec české historie a velmi zručný pasíř se představuje svým celoživotním koníčkem tepáním a malováním kovových erbů v Galerii U Radnice v Žatci.

Žatecká Galerie U Radnice zve na výstavu znaků a erbů | Foto: se svolením Rodáků Žatec

Návštěvníci mohou obdivovat na 40 vystavených erbů českých pánů, králů, knížat, rodů, hradů i měst severozápadních Čech. „Je to krásná, náročná a precizní ruční práce. Tato disciplína má přísný řád, každý prvek erbu – barvy, symboly či zvířata – mají svůj specifický význam a příběh, který dokresluje spletitou tapisérii našich dějin,“ uvedl výtvarník Jiří „Jimák“ Vála.

V žatecké expozici samozřejmě nechybí znak města Žatec. Nejstarší známé vyobrazení žateckého znaku pochází z roku 1463. Jde o jeho reliéfní podobu, která byla umístěna na někdejší parkánové baště před Libočanskou brankou (stržena roku 1880). Tesaný znak představoval dvě nad sebou umístěné hradby, které ještě v 19. století paralelně provázely druhou podobou znaku Žatce, na němž byla vyobrazena hradba s bránou a tři věže. Kořeny tohoto znaku lze spatřit v původním pečetním znamení. Kdy tento znak vstoupil do užívání, se neví.

Známé je pouze jeho nejstarší vypodobnění (krom královského štítku nebarevné), a sice na mapě Mikuláše Klaudyána z roku 1518, tedy z doby, kdy se ještě Žatec spolu s Prahou a Kutnou Horou řadil mezi nejvýznamnější i nejlidnatější česká města. Bohužel ve vztahu k městu Žatec se nedochovalo žádné znakové privilegium (udělení výsadního práva užívat znak), pokud ovšem vůbec někdy bylo panovníkem uděleno. Projevuje se i absence bádání muzejních historiků. Ale jak uvedl na vernisáži výstavy kurátor Petr Šimáček, určitě se blýská na lepší časy.

Ve městě Žatec žije rodák a heraldik – Mgr. Henry Pohanka, který se do dějin znaku a souvislostí pustil sám. „Ještě nikdo o znaku mého rodného města Žatce nenapsal žádnou studii. Při mé práci jsem odhalil bezpočet mylně interpretovaných skutečností v rozličných statích a archiváliích, historicky jsem posunul existenci znaku o bezmála 100 let do minulosti, a to do podoby, která není dosud nikomu známá. Ve výsledku jsem dal dohromady bohatě ilustrovanou knihu, která by svým obsahem měla být nesmírně zajímavá a do jisté míry i explozivní,“ vysvětluje Henry Pohanka.

„Vysokou návštěvností a nebývalým zájmem jsme si ověřili, že návštěvníky tato výstava oslovuje a inspiruje k hlubšímu proniknutí do historie, jak vlastní, tak i historie okolních sídel a hradů,“ doplnil Petr Šimáček. Výstava tepaných erbů a znaků jistě zaujme každého, kdo má rád historii a ocení ruční práci umělce. Expozice v žatecké Galerii U Radnice potrvá do 25. listopadu 2023.

