Návrhy projektů participativního rozpočtu mohou obyvatelé města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Bezděkov, Záhoří, Radičeves a Trnovany) podávat od 10. září do konce listopadu. Smyslem participativního rozpočtu je zapojení obyvatel do procesu rozhodování o využití části městského rozpočtu při zlepšování a oživování veřejných prostranství.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.