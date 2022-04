Přestože program na zahájení sezóny proběhne před Restaurací U Orloje, ta ještě zůstává zavřena. Nový nájemce musí před otevřením připravit a vybavit například novou kuchyň, už nyní se ale vaří nové várky piv v místním minipivovaru. Restaurace by se měla otevřít před prázdninami.

Oživení prohlídek a své nabídky letos plánuje také hlavní turistická atrakce ve městě – Chrám chmele a piva (CHCHP). Samotný Chrám získal v letošním roce certifikát Cyklisté vítáni, podmínkou bylo zajištění základních podmínek pro cykloturisty. „Nabídneme nové stojany nebo pomůcky pro opravu a údržbu kol, možné bude také nabíjení elektrokol a samozřejmě využití celého zázemí,“ uvedl průvodce CHCHP Jan Helebrant. Turistům nejen na kolech nabídnou pracovníci infocentra CHCHP tipy na ubytování v místních hotelech i v širším okolí.

Novinku nabídne také Galerie Sladovna, jež je součástí CHCHP. „Oživili jsme novou podobou a náplní expozici Žatec ve filmu. V kinosále, kde je i množství plakátů a fotografií herců, nabídneme smyčku se záběry z různých filmů, které se tu natáčely, připravena bude mapa, s níž si budou moci zájemci projít všechny zajímavé filmové lokace v Žatci,“ uvedl ředitel CHCHP Karel Havelka. Postupně mají přibývat ještě další filmové rekvizity nebo červený koberec, po němž se bude do expozice vcházet.

Novou podobu má získat také bylinková zahrádka v Klášterní zahradě. Za pomoci zahradnické firmy se během jara obnoví záhony, odstraní plevel a vysadí nové byliny. Právě v Klášterní zahradě budou během roku probíhat různé akce včetně pěti koncertů.

Hlavním cílem turistů přímo ve městě bývá radniční věž a Turistické informační centrum vedle chmelničky. V TIC pořídí návštěvníci letos nové upomínkové předměty, novinkou je také zajímavý průvodce s úkoly Tripper - pro letošní rok je pro něj tématem 11. stíhací letecký pluk a bývalé vojenské letiště.

K dalším lákadlům by se během roku měl přidat obnovený historický Mederův dům. Už nyní je otevřené Přírodovědné centrum Žatec s exkluzivním programem a moderní technologií. Především se ale všichni spoléhají na to, že po dvou „covidových“ letech se vše vrátí do normálu, včetně zájmu českých i zahraničních turistů o historický a chmelařský Žatec.

Tomáš Kassal