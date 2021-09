Hned v sobotu byl její výkon v rytmickém tanečním sóle oceněn bodově tak, že získala stříbrnou medaili za druhé místo. V nedělním sóle s jednou hůlkou pak dokonce s vítězstvím získala titul mistra ČR. Zároveň si vybojovala nominaci na ME v Chorvatsku, které je naplánované na letošní říjen. Po zahájení nového školního roku tak žateckou studentku ani teď nečeká žádný sportovní odpočinek, ale opět hodiny v tělocvičně. Ráda by rozšířila také svoji dosavadní zahraniční medailovou sbírku. (jak)

„Anička se připravovala na dvě sóla pro rytmické taneční sólo a sólo 1 hůlka,“ informovala Deník její matka Petra Havelková. „Letos poprvé startovala již v seniorské kategorii 18-21 let a v nejvyšší výkonnostní kategorii A. Sestavy pro ní připravili její zahraniční trenéři Tihomir Bendelja a Pieter A. Hazeu a její trenérka z Ostrova nad Ohří Tereza Vimrová.“ Trnková po úspěšných sezónách v mládeži prokázala ve své premiéře i v této kategorii nesporný talent a v obou sólech si vybojovala postup do finále.

Žatecká Anička Trnková získal první titul mistra ČR i kategorii seniorek 18-21 let. | Foto: Petra Havelková

