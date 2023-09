Po návštěvě letošní Dočesné jsem opravdu plná dojmů, ale povětšinou spíše těch horších. Abych od začátku nebyla tak negativní, musím pořadatele opravdu pochválit za nový nápad se zálohovanými kelímky – tak čisto pod nohama při "korzování" jsem neměla ještě nikdy. A ceny piva se celkem udržely na loňské úrovni, výjimky speciálů s cenami od 80 korun výše samozřejmě byly, ale to záleží na výběru každého, jestli si ho dá.

Dočesná v Žatci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Ale to je asi tak všechno kladné. Co mě opravdu mrzí, je už poněkolikáté zpoplatnění programu v letním kině. Dříve byly doby, kdy byla zpoplatněna celá dočesná, vstupy se každý rok zdražovaly, až došlo k tomu, že někdo skvěle rozhodl, že bude konečně zadarmo pro všechny návštěvníky a najednou bylo náměstí plné lidí a fungovalo to.

Teď posledních pár let zase někdo vymyslel, že se letní kino zpoplatní, proč? Dřív byly všechny velké hvězdy na hlavním pódiu, lidé byli spokojení a bavili se, teď je ve městě pro neplatící "méně hvězdné" obsazení – to nám má asi stačit.

Když jsem u toho méně hvězdného obsazení vystupujících – hodně v šoku jsem byla ze skupiny Záviš, která účinkovala na náměstí u Majáku v sobotu mezi 16. a 17. hodinou. Něco tak hrozného, vulgárního a nevhodného jsem nikdy nezažila. Kdo tuto skupinu objednal? V době, kdy se všude procházely rodiny s dětmi, zpíval zpěvák své "písně", které byly složené pouze z vulgarit nejhrubšího zrna.

Nejdřív jsem myslela, že špatně slyším, lidé se zastavovali v úžasu, ale když už i můj chlap řekl, že to nemůže poslouchat, tak jsme šli hned pryč.

Dříve, ještě za dob mé maminky, byla Dočesná velkou událostí, ceny takové, že si jídlo a lahůdky lidé mohli dát, bavili se, byly módní přehlídky, soutěže, scénky, mohlo se tančit, prostě lidé se zabavili, mohli se toho přímo účastnit. Kdežto teď? Jsou jen písničky, pivo a drahé jídlo.

Jak ráda bych přivítala soutěž – proč třeba žatecký pivovar neudělal soutěž o pivo? Proč tam nemělo stánek město Žatec s reklamními předměty, které si mohli lidé za zodpovězení otázek také vysoutěžit? Proč tam třeba nebyla scéna s dechovkou a tanečním placem? Kde je soutěž s korbelem piva na hlavě? Co tam měly ženy za kulturu? Mladí jdou na atrakce, chlapi na pivo a ženy? Jaký tam byl pro ně program? Žádný.

No a poslední kapitolou jsou ceny atrakcí a jídla. Samozřejmě v dnešní době, kdy je drahé úplně vše, chápu, že se musí ceny zvednout, ale to co jsem viděla překonalo mé nejsmělejší odhady. Kam jsme se podívali, tam jsme nevěřili tomu co vidíme. Hot dog, což není nic jiného než párek v rohlíku s trochou zelí a majonézy za 190 korun, střední langoš (nafouknuté těsto, kde nic tu nic) za 130 korun, trdelník za 100, bramborák za 150 a malý pytlík bramborových chipsů za 100 korun.

A to je jen krátký výčet. K tomu jedna rána na střelnici za dvacku, jedno otočení kolem štěstí pro malé děti za 200 nebo jízda autíčkem za 120 korun.

Takže toto není Dočesná, ale Očesná.

Když to tedy shrnu - dočesná ve dvou s návštěvou letního kina, jídlem, pitím, atrakcemi a byli bychom minimálně o 5 tisíc za víkend lehčí.

Martina Kročková