VIDEO: Žatecké kino láká na přenos Eurydiky z Metropolitní opery

Hudba se stává tématem uměleckých děl odnepaměti. Mezi nejstarší příběhy, v nichž hudba hraje klíčovou roli, je stará řecká báje o pěvci Orfeovi, který chce vyvést svou milou Eurydiku z podsvětí. Dnes už klasický příběh nabral v dějinách umění mnoha podob, jedním z posledních zpracování je opera Eurydika Matthewa Aucoina. V novém nastudování ansámblu Metropolitní opery v New Yorku vstoupí v rámci série přenosů MET: Live In HD v sobotu 4. prosince i v Digitálním kině v Žatci, a to od 18.45 hodin. Lístek přijde na 300 korun.

Žatecké kino láká na přenos Eurydiky z Metropolitní opery. | Foto: Archiv Aerofilms