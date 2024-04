Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve 2. května 2024 od 17 hodin do Staré papírny na přednášku Sibiřský husky na závodech, kterou povedou musheři Lukáš a Kateřina Klímovi z Klůčku.

Stará papírna v Žatci. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Doprovodná akce k probíhající výstavě Pes – věrný přítel člověka představí původ a plemena tažných psů, historii plemene Sibiřský husky, historii mushingu, závody psích spřežení v Čechách i v zahraničí a disciplíny v závodech psích spřežení. Vstupné na přednášku je jednotné 55 korun," pozval za muzeum Martin Čížek.

Lukáš a Kateřina Klímovi s pejsky trénují zhruba devět let a momentálně jezdí s osmi až deseti psy. Na podzim závodí nejraději v kategorii C1, protože jízda na tříkolce je velký adrenalin. V zimě se zaměřují na midové a longové závody, při kterých si užívají čas strávený se psy, romantiku dlouhé jízdy a zasněžené krajiny. Jejich srdcovým závodem je Šediváčkův long, jeden z nejtěžších závodů psích spřežení v Evropě.

V roce 2019 a 2020 se jim podařilo dokončit závody Polardistans 160 ve Švédsku a Femundlopet 450 v Norsku. Podle jejich slov by se rádi do Skandinávie opět vrátili. Mají tři kluky, kteří již také začínají "mašujovat". Těší je spokojené tváře pejsků, když dělají to, pro co žijí.

Jitka Krouzová