„Podařilo se nám skloubit sběratelskou vášeň s vystavením. Představujeme současnou tvorbu severských nožů žateckého hasiče Ondřeje Paymy a sbírku replik chladných i palných zbraní spolku historického šermu Bohemica Sanguis z Prahy. Dozvíte se o historii a vývoji nože od pravěku až po současnost, jeho tvary, druhy, čepele, materiály, ze kterých se vyrábí a přibližujeme i několik významných nožířů a firem ve světě i u nás. Vysvětlujeme, kdo to byl „šlejfíř“, co je to český Solingen a pojmy jako berdycha, sudlice,“ nastínila výstavu Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení žateckého muzea. Muzeum je otevřeno úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 13 do 17 hodin. Základní vstupné stojí 30 korun, snížené pak dvacet korun a rodinné přijde 60 korun. (mm)