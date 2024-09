Na úvod vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Žatec. „Již potřetí se v muzejních prostorách představí široká škála keramických výrobků žatecké obyvatelky Emilie Neubauerové, která se touto činností zabývá již několik let. Úplně poprvé u nás vystavovala v roce 2018 v Křížově vile, podruhé v roce 2020 ve Staré papírně a nyní se vrací zpět do Křížovy vily, aby ukázala vývoj své práce a nové tvůrčí nápady. Někdo z pravidelných návštěvníků však může podotknout, že měla ještě výstavku andělů v roce 2022 taktéž ve vile a má skutečně pravdu! Ta byla ale malá a vánočně zaměřená“, vysvětlil kurátor výstavy Mgr. Miroslav Černý. Výstava potrvá do 29. prosince 2024.

close info Zdroj: se svolením Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci zoom_in Keramika napotřetí.

Emilie Neubauerová se narodila v Liberci v roce 1948 a od roku 1991 bydlí v Žatci. Je vyučena v oboru kadeřnice a toto zaměstnání provozovala v letech 1966 – 1999. Celoživotně se věnuje ručním pracím. S keramikou se poprvé setkala v roce 2012 v Žatci v chráněné dílně U Chmelničky, kde provozovala letní kurzy Lucie Sivická. Dále navštěvovala kurzy keramiky Jindry Koštialové a Miluše Černé v Žatci, dojížděla do Základní umělecké školy v Mostě, kde se vzdělávala pod vedením Jany Fabiánové. Její dílnou je upravený kuchyňský kout.

Jitka Krouzová, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci