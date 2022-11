Projekce a přednášky v Digitáriu a Vědě na kouli jsou zdarma. Stačí si rezervovat termín a místo online na webu Přírodovědného centra. A o čem to je? Můžete vidět, jak se pohybuje zemský povrch. Přenesete se stovky a tisíce kilometrů daleko za naše hranice, podíváte se, jak fungují sopky a co se stane, když se dá do pohybu obrovská vodní plocha moří a oceánů. Anebo můžete pozorovat souhvězdí sluneční soustavy, noční oblohu v roce atd. Přírodovědné centrum v Žatci patří mezi 19 technických klubů v Ústeckém kraji, jejichž aktivita je směřována na podporu polytechnického vzdělávání a gramotnosti. Pro školy je centrum otevřené v úterý, ve středu a čtvrtek od 8 do 13 hodin a pro veřejnost v sobotu od 10 do 17 hodin. (ad)