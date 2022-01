Opět se nám podařilo skloubit sběratelskou vášeň s vystavením. Představíme současnou tvorbu severských nožů žateckého hasiče Ondřeje Paymy a sbírku replik chladných i palných zbraní spolku historického šermu Bohemica Sanguis z Prahy. Přiblížíme historii a vývoj nože od pravěku až po současnost, jeho tvary, druhy, čepele, materiály, ze kterých se vyrábí a přiblížíme i několik významných nožířů a firem ve světě i u nás. Objasníme, kdo to byl „šlejfíř“, co je to „český Solingen a pojmy jako berdycha, sudlice aj. Výstava potrvá do 20. března 2022.