Výškově lépe disponovaný soupeř žateckého borce dostal v poměrně krátkém čase do počítání, avšak ten se nezalekl a pokračovat v boji krátkou vzdálenost. Celý zápas byl víceméně v režii žateckého Nováka, který byl tvrdší a přesnější. Svého soka nakonec dostal krásným tvrdým direktem do počítání, ze kterého se domácí boxer již nevzpamatoval. Novák tak do Žatce dovezl cennou výhru, která může být pro nově nabírané členy hezkou inspirací. Aktuální nábor probíhá každé pondělí, středu a čtvrtek od 17.00h, v ulici Mládežnická (boxovna G-Titán). (mm)