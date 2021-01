V „koronavirovém“ okně proběhlo uprostřed prosince mistrovství republiky mužů v boxu. Za existenci žateckého oddílu je to první účast na této soutěži, kde se mezi osm nejlepších boxerů republiky kvalifikovala boxerská jednička klubu Jan Milenko, který i v době náročných vládních omezeních našel prostor pro přípravu i v komplikovaných venkovních podmínkách na dešti a mrazu.

Jan Milenko | Foto: Box klub Žatec

Bohužel právě to se projevilo hned v prvním vyřazovacím boji, protože do zápasu nastupoval žatecký boxer po nachlazení. Los byl ale docela příznivý a šance na postup velká. Od prvního kola borci předváděli vyrovnaný boj. Milenko se neustále tlačil na krátkou vzdálenost a zasazoval pěkné mířené údery, které soupeři neseděly. Ve druhém kole se již ale projevila zmíněná prodělaná nemoc a Milenko ztrácel postupně kyslík, což narušilo jeho dobře rozjetý výkon z prvního kola. Do třetího kola již nastupoval v absolutním vyčerpání. I přes dobrý výkon tak náš loňský vicemistr České republiky v boxu v juniorské kategorii na soupeře nestačil a zápas prohrál.