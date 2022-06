Jde o zařízení, které ve dvou propojených budovách nabízí pro 46 obyvatel sociální službu, jejíž součástí je zvýšená péče o klienty, jejichž stav si to vyžaduje.

„Nový domov“, jak se se Domovu se zvláštním režimem (DZR) někdy říká, byl vybudován během tří let díky spolupráci města Žatce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Zrod myšlenky i různé komplikace při budování DZR připomněli účastníci slavnostního setkání minulý pátek. Zvláštní vzpomínku si zasloužil bývalý ředitel domova Josef Kolert, jehož zásluhy připomněla starostka Žatce Zdeňka Hamousová: „Musíme vzpomenout na emeritního ředitele Josefa Kolerta. On měl to srdce a přišel s touto myšlenkou. Ostatní pak dodali ty věci okolo.“

Mezi hosty byli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož dotace pomohla DZR vybudovat, Ústeckého kraje, městského úřadu nebo spolupracujících organizací. „Sleduji činnost domova pro seniory, domova se zvláštním režimem i pečovatelské služby. Vidím, že tu máte zajištěnou třeba i zdravotní péči – ne všude se to takhle daří. Přeji vám, ať vám takhle všechno funguje i nadále,“ pochválil činnost celého domova a jeho péči o klienty Jan Vrbický, vedoucí Odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb MPSV.

Při oslavě nechyběl ani dort a zpívané přání, o něž se postaraly pracovnice úřadu práce. Milá pozornost dokreslila atmosféru nejen samotné oslavy výročí vzniku, ale také atmosféru běžného života Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, jehož pracovníci pro své klienty pořádají řadu akcí a aktivit. „Některé si můžete sami vyzkoušet v prostorách ergoterapie. Díky Domovu se zvláštním režimem jsme před deseti lety zvýšili komfort a zlepšili zázemí celého Domova pro seniory, protože tím vznikly tyto prostory, které využíváme pro různé společné akce,“ řekl ředitel domova Petr Antoni.

Tomáš Kassal