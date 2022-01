Počasí bylo sice jarní, kolem 14 stupňů, chyběl sníh a mráz, ale o to vlastně ani nešlo. Organizátoři této akce, kamarádi, příznivci otužování a vůbec zdravého pohybu, Radim Laibl a Josef Hodina jsou spokojeni. Dobrá atmosféra, vánoční songy v podání Jana Krandy s kytarou i občerstvení od Michala Cvika stály za to. Velká účast otužilců nejen ze Žatce, ale i přátel z Mostu, a také diváků pořadatelům udělala radost. Před samotným ponorem nechybělo společné foto a již tradiční přípitek šampaňským. Svým vstupem do vody otužilci trochu narušili idylu hejnu labutí, ze břehu jim ale tleskaly desítky diváků a podporovatelů z řad příbuzných, kamarádů, přátel a spoluobčanů.