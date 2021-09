Obdivuhodných 47 let už působí na žatecké radnici jako matrikářka Drahuše Laiblová. Navíc se díky ní a jejímu synovi může poslední tři roky Žatec chlubit i další neobvyklou skutečností – u svateb působí jako oddávající matka se synem.

Žatecký unikát: jako oddávající působí u svateb matka se synem. | Foto: Město Žatec

Naposledy tuto neobvyklost zažilo v sobotu 11. září hned šest novomanželských dvojic, jež do společného života uvedl místostarosta a syn Radim Laibl společně s matrikářkou a maminkou Drahuší Laiblovou. „Mohu říci, že se mi s Radimem dělají obřady dobře, protože je pečlivý a vždy připravený,“ popsala úřední spolupráci se synem Laiblová. „Já jsem si nejprve myslel, že to bude moje výhoda, když mamka všechno zná, že mi poradí. Ale nakonec to bylo pro mne spíš zavazující a trošku stresující. Protože právě proto, že jsme rodina, tak se o to víc musím snažit, aby nedošlo k nějaké chybě,“ přiznal Laibl.