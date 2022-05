Významné výročí žateckých dobrovolných hasičů proběhlo s dvouletým zpožděním, které zavinila co vidová pandemie. Právě při ní se ukázalo, jak jsou dobrovolní hasiči důležití při mimořádných událostech, neboť SDH Žatec se podílel na pomoci zdejším občanům. Činnost sboru v této příležitosti vyzdvihl jeden z významných hostů oslav, poslanec Petr Liška. „Chci pogratulovat zdejším dobrovolným hasičům. Připomenu, že jde o dobrovolné hasiče, nejsou to profíci, dělají to ve svém volném čase. Všichni si uvědomte, jak je potřebujete, protože dokud není nějaká krize, málokdo si to uvědomuje,“ zdůraznil P. Liška.

Vedle něj a dalšího poslance Pavla Růžičky byli na oslavách SDH Žatec přítomni i další významní hosté, kteří zastupovali město, profesionální hasičský záchranný sbor, krajské i okresní sdružení dobrovolných hasičů. Se svou technikou přijeli na oslavy hasiči z mnoha míst, včetně německého Thunu nebo dobrovolných sborů z regionu – od Cítolib až po Krásný Dvůr.

Do Žatce se chystal i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který se ale nakonec nemohl dostavit, zastoupil jej žatecký místostarosta a krajský radní Radim Laibl. „Je mojí povinností podpořit tuto akci v rámci Ústeckého kraje a omluvit pana hejtmana. S kolegy jsme probírali, že kraj oslavy podpořil už před dvěma lety, ale z důvodu covidu se musely odložit. Jsem rád, že se celá akce povedla zorganizovat a že vyšlo i počasí. Přeji všem, aby se hezky bavili,“ pozdravil členy SDH Žatec i stovky návštěvníků R. Laibl.

Význam všech dobrovolných hasičů vyzdvihl ředitel HZS Ústeckého kraje plukovník Roman Vyskočil, který zdůraznil jejich spolupráci právě s profesionálními hasiči. „Chtěl bych poděkovat jménem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje i jménem svým všem dobrovolným hasičům za jejich činnost a pomoc, kterou nám pomáhají při mimořádných událostech, jako jsou povodně, větrné smrště, požáry, dopravní nehody atd. Dobrovolní hasiči nám pomáhali při covidu, pomáhají i teď s ukrajinskými uprchlíky. Proto patří jim poděkování za jejich činnost. A městu, kraji i dalším za to, že pomáhají dobrovolným hasičům,“ prohlásil R. Vyskočil.

Poděkování za 150 let činnost a neustálé pomoci i všem obyvatelů zaznělo také od starostky Žatce Zdeňky Hamousové, která zdůraznila lidský přístup členů sboru. „Naši dobrovolní hasiči jsou zvyklí nejen zasahovat, ale ještě k tomu přidávají to, že pomáhají. Srdce, které přidáváte ke svým zásahům, si zachovejte. Takové vás potřebujeme. Děkujeme!“ prohlásila Z. Hamousová. Vedle slov díků navíc připomněla, že město Žatec své dobrovolné hasiče, kterým přispívá i na techniku či výstroj, nepřestává podporovat. V letošním roce se právě díky podpoře města dočká SDH Žatec nové automobilové cisterny za 8 milionů.

Součástí oslav na náměstí Prokopa Velkého bylo také předávání ocenění a medailí. SDH Žatec dostal gratulační list od Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a medaili za zásluhy od Okresního sdružení hasičů v Lounech.

Samotný Sbor dobrovolných hasičů Žatec pak pamětní medailí ocenil oba přítomné poslanec, zástupce města, kraje i členy hasičského záchranného sboru. Medaili se symbolickým číslem 150 dostali také všichni členové SDH Žatec.

Tomáš Kassal