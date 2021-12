Strážníci Městské policie Žatec v uplynulém měsíci pokračovali v sérii přednášek na místních základních a mateřských školách.

Městská policie Žatec pomáhá. | Foto: MP Žatec

Nejoblíbenějšími prvky na těchto akcích bývá přikládání policejních pout přímo dětem a určitě také ukázka práce policejní fenky Kessie. V listopadu se ale rozběhl i další program, a to přednášky o bezpečnosti a prevenci kriminality pro naše nejstarší spoluobčany. Strážníci zavítali do žateckého Domova pro seniory, konkrétně do Klubu seniorů. Jak bezpečně platit kartou či vybírat peníze z bankomatu, jak nenaletět podomním prodejcům či jak předcházet kapesním krádežím v blížícím se předvánočním čase - to vše si žatečtí senioři vštěpovali na těchto přednáškách.