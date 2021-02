Pět stovek vojáků na státních hranicích a další stovka v sociálních zařízeních a nemocnicích. Taková je bilance posledních deseti měsíců u jednotek 4. brigády rychlého nasazení (4. brn).

4. brigáda rychlého nasazení v boji s novým nepřítelem. | Foto: Archiv Armády ČR

Opatření kvůli COVID-19 znamenala pro 4. brn zásah do plánované činnosti i pracovního režimu. Prioritou bylo zabezpečení plně funkčního chodu celé brigády, která plnila nový úkol – operaci OKO. V praxi to zpočátku znamenalo vyslat téměř polovinu z celkové tisícovky armádou nasazených lidí na státní hranice. Během několika hodin tak byli vojáci na 15 hraničních přechodech připraveni plnit úkol, tedy posílit Policii České republiky. Rotace byly každých 10 dnů a počty nasazených vojáků se měnily podle aktuální potřeby. Vždy to byly za naši brigádu řádově stovky lidí s adekvátním množstvím nebojové techniky, konkrétně s nákladními vozidly Tatra T-810 a osobními terénními vozidly Land Rover Defender.