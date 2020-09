Přijďte si zazávodit, nebo zafandit, nebo se seznámit s úspěšnou historií cyklistiky v našem městě. Zveme Vás na festival sportovní pohody, v místě bude kvalitní občerstvení i atrakce pro děti. První ročník Žateckého cyklisty se v městském parku v Žatci uskuteční 27. září od 9 hodin.

Cyklista | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Slovo místostarosty Radima Laibla: Dovolte mi, abych Vás jménem teamu ŽATECKÝ CYKLISTA pozval také já do našeho městského parku. Historie našich parků je bohatá a v budoucnu bude probíhat jejich revitalizace. 14.1.1989 přišlo na cyklistický závod do našeho městského parku 8 000 diváků, kolik jich přijde 27.9.2020 ? To zjistíte pokud přijdete i vy.