V minulém díle naší Zelené knihovny jsme vám představili náš vermikompostér i jeho obyvatelky žížalky a slíbili, že v dalším díle přineseme informace o tom, co nám žížalky mohou nabídnout a jak jejich práci můžeme zužitkovat. Dnes se tedy blíže seznámíme se žížalím čajem.

Zelená knihovna. Díl druhý: Žížalí čaj a co s ním | Foto: Městská knihovna Žatec

Již při pořizování vermikompostéru jsme věděli, že to bude běh na dlouhou trať. Chytré stránky slibovaly, že první, co můžeme získat, je právě žížalí čaj. Pokud se budeme pilně činit, měli bychom se z něj těšit „již“ za šest měsíců. Nebudeme vám nic nalhávat, my se ho dočkali o měsíc později.