Dědek ze soutoku (jak si rád říkal), Moravský Slovák, vášnivý přírodovědec, milovník kultury, neobyčejný turista, učitel odborných předmětů, můj kamarád - Milan Zelenka.

Zemřel Milan Zelenka. Byl to vášnivý přírodovědec a turista. | Foto: Archiv

Přišel na svět na Boží hod, odešel na Tři krále. Krásná symbolika. Bylo mu 84 let. Milan byl vždy nadšený do všeho, co dělal. Plnými doušky dával a plnými doušky i bral vše, co mu život přinášel. Často, když vyprávěl, nevěděli jste, o čem zrovna mluví, ale když se vám podařilo se zorientovat, zjistili jste, že komunikujete s člověkem bohatým na životní zkušenosti, které byly vždy podpořeny velkým všeobecným rozhledem. Bylo mi ctí znát ho, bylo mi ctí spolupracovat s ním při vedení turistického oddílu a zdědit jeho turistický odkaz vedení mládeže. Věřím, že i mnohé z vás, kteří tuto vzpomínku čtete, Milan potěšil a obohatil svou existencí, protože jsem přesvědčen, že to byl jeden z jeho hlavních životních cílů. Přeji Milanovi, aby se na druhém břehu setkal s těmi, o které přišel, stejně jako nám přeji, abychom se s ním rovněž jednou, až dohoří naše svíce, setkali.