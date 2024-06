V sobotu 1. června se v Žamberku uskutečnilo Mistrovství ČR v železničním modelářství s mezinárodní účastí. Akce proběhla v Muzeu starých strojů s bohatým doprovodným programem.

Modeláři mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích: žáci do 15 let, junioři 15 - 18 let a senioři od 19 let a výše. Každá věková kategorie je dále rozdělena na soutěžní kategorie: A (železniční vozidla s vlastním pohonem), B (železniční vozidla bez vlastního pohonu), C (železniční stavby – budovy, mosty, tunely), D (funkční modely zařízení železnic – jeřáby, návěstidla, závory, výhybky, točny), E (nefunkční makety libovolného měřítka, vitrínové modely), F (dioráma, kolejiště, moduly), G (pro železnici typické doplňky – nádražní hodiny, malé drezíny, zvonková zařízení).

Klub železničních modelářů Jesenice u Rakovníka, který je zapsán ve Svazu modelářů ČR a který nabízí možnost volnočasové zájmové aktivity i dětem z Podbořanska, vyslal do krajské soutěže 18 modelů, z nichž 17 získalo potřebný počet bodů pro postup na mistrovství republiky. Jesenický klub si z mistrovství republiky odvezl 8 medailových pozic z 27 možných.

Jedním z finalistů byl i Jiřík Hotěk z Podbořan, který se umístil na 1. místě žákovské kategorie s modelem strážného domku u přejezdu (kat. F). Strážní domek je postaven v měřítku 1:87 (H0) a porotu zaujal i díky vybavení interiéru, kde nechybí jídelní stůl, židle, postel, skříň, krb a funkční osvětlení. Stříbrná i bronzová medaile v té samé kategorii putovala také žákům do jesenického klubu železničních modelářů. Krásný dárek k Mezinárodnímu dni dětí a velké uznání vedoucímu klubu Danielovi Skálovi, který se žákům věnuje a předává jim cenné zkušenosti.

Jiří Hotěk