Vesnice Ústeckého kraje z roku 2016 Nové Sedlo nedaleko Žatce získala letos další ocenění. Tentokrát to bylo při udělování Cen Patria Nostra 2020. Starosta obce Petr Sýkora si převzal z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka ocenění za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary, ze které se posléze stalo sídlo obecního úřadu.

Zrekonstruovaná radnice v pozadí. | Foto: Vít Hnízdil ÚK

Vedení obce si cenu zasloužilo za příkladný investiční a architektonický počin. „Nový obecní úřad v Novém Sedle je ukázkou toho, jak se venkov mění. Když si vezmeme, že tu zůstalo zachované torzo fary a dnes je to přestavěné na moderní obecní úřad, je to ukázka toho, že i na vesnici dokážeme postavit krásné stavby, které zapadají do toho venkova,“ uvedl hejtman Bubeníček.