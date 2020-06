Základní umělecká škola Louny pořádá talentové zkoušky pro uchazeče o studium na ZUŠ pro školní rok 2020/2021.

Zkoušky se uskuteční: hudební obor pondělky 1.6. a 8.6. od 14:00 do 17:00, na taneční obor čtvrtky 4.6. a 11.6. od 16:30 do 18:00, na literárně-dramatický obor čtvrtky 4.6. a 11.6. od 16:30 do 18:00, na výtvarný obor proběhne distančně, na kolečko předškoláků pátky 5.6. a 12.6. od 15:00 do 17:00. On- line přihlášku a další informace najdete na www.zuslouny.cz.