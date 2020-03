Kybernetický útok potvrdil Deníku Rovnost mluvčí nemocnice Pavel Žára. "Akutní pacienti jsou převáženi do jiných nemocnic v Brně i kraji," uvedl Žára.

Podle zdroje Deníku Rovnost funguje nemocnice v krizovém režimu. "Všichni akutní pacienti jsou odkláněni do jiných nemocnic a my ošetřujeme pouze ty nejnutnější případy. Většina má pochopení a situaci zatím zvládá," popsala kolem poledne jedna ze sester, která si nepřála uvést jméno, redakce ale její identitu zná.

Brzy odpoledne je situace už o poznání klidnější. "Oddělení jedou, ambulance řeší pořád ještě pouze nejakutnější případy. Čekáme na informace od techniků. Zaslechli jsme ale i zvěsti, že to může trvat i pět dnů," doplnila žena.

K útoku hackera došlo okolo druhé hodiny ráno. "Postupně začaly vypadávat jednotlivé systémy. Začali jsme připravovat náhradní způsoby řešení, například se recepty budou psát rukou, ale péče o pacienty zůstane zachována," uvedl ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.

Testování na koronavirus v nemocnici pokračuje. "Budeme schopni navýšit naše kapacity, hackerský zásah uvolní kapacity nemocnice pro péči o pacienty s koronavirem, jeden virus vytlačuje druhý virus," řekl Štěrba. Doplnil, že za několik dní se do testování zapojí další laboratoř ve fakultní nemocnici.

Problémy s funkčností měly také webové stránky nemocnice, které od rána nefungovaly. Jejich provoz se podařilo obnovit krátce po poledni. Jsou na nich důležité informace právě o chování při obavách z nákazy koronavirem.

Hackerský útok zasáhl také Dětskou nemocnici a porodnici na Obilním trhu. Péče o pacienty v obou zařízeních zůstává zachována.

Přímo v budově bohunické fakultní nemocnice pracují na zjištění veškerých detailů hackerského útoku odborníci z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. "V současné době zjišťujeme daný stav věci a charakter útoku. Teprve poté budeme vědět podrobnosti, což bude v řádu dnů," sdělil mluvčí úřadu Radek Holý.

Nemocnice u sv. Anny zase ruší plánované operace, aby byla schopná přijmout nápor případných převážených pacientů z největší moravské nemocnice. "Přizpůsobujeme této situaci režim. Odložili jsme do odvolání všechny plánované operace včetně těch, které byly naplánovány na pátek, a posílili jsme do odvolání služby na vybraných odděleních a klinikách," uvedla mluvčí Dana Lipovská.

Kybernetický útok se dotkl také krajských záchranářů. „Musíme naše pacienty po ošetření vozit do jiných nemocnic,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Po sedmé hodině ráno prý zaznamenali také krátký výpadek telefonních linek. „Podařilo se nám to opravit do pěti minut. Nevíme, čím byl způsobený, snažíme se to zjistit. I v době výpadku fungují naše záložní mobilní telefony, takže na linku 155 se lidé i během výpadku dovolali,“ doplnila Bothová. Hasiči ani policisté podobný problém nezaznamenali.

Šíření onemocnění COVID-19 lze podle nejvyššího státního zástupce nově trestat jako trestný čin. Říká to aktuální novela. „Pachatel se v tomto případě může dopustit trestného činu Šíření nakažlivé lidské nemoci s odnětím svobody až na dvanáct let v případě úmrtí dvou osob a také trestného činu Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti s odnětím svobody až na deset let," uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Podle experta na IT bezpečnost společnosti Soitron Davida Dvořáka je třeba, aby v podobných situacích byli poučeni zejména zaměstnanci nemocnic. „V situaci, kdy byl českou vládou vyhlášen nouzový stav kvůli pandemii koronaviru, musí být lidé ještě více ostražití a dávat si pozor na to, jaké e-maily jim chodí do schránek. Aktuální stav totiž mohou útočníci jednoduše zneužít – napíšou věrohodně působící e-mail například o tom, že karanténa přitvrdí, a přes jeho obsah se pak nabourají tam, kam potřebují,“ vysvětlil.

Podle odborníků bylo v loňském roce napadeno podobných způsobem devatenáct procent nemocničních a zdravotnických počítačů či zařízení. „Ransomwarové útoky na nemocnice se v poslední době objevují poměrně často, což poukazuje na fakt, že nejde jen o slabou ochranu zdravotnických zařízení. Tento problém je dalekosáhlejší, protože celá IT infrastruktura moderních nemocnic není řádně organizována a chráněna, s čímž mají problém organizace po celém světě. Například řada těchto zařízení běží na systému Windows XP a má stovky starých, nijak nezaplátovaných zranitelností, které by mohly vést k úplnému prolomení vzdáleného systému. V některých případech mají navíc tato zařízení nezměněná výchozí hesla, která lze snadno zjistit pomocí manuálů dostupných na internetu,“ okomentoval za firmu Kaspersky Miroslav Kořen.