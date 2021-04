Nejvýraznější dominantou Borovnice je dům postavený v novogotickém stylu. Na tamtéž místě měl být původně vystavěný klášter, ale nakonec tam vznikla pouze zemědělská usedlost s unikátním obytným domem.

„Původní majitel má v domě i svou bustu. A povídá se, že se prý kdysi zamiloval do jimramovské hraběnky. Ta ale jeho lásku neopětovala. On to neunesl a nakonec se z nešťastné lásky zastřelil,“ popsal příběh domu starosta Borovnice Edvard Holeš.

Objekt neušel ani pozornosti filmařů. „Natáčel se tam jeden z dílů Četníků z Luhačovic. V té filmové scéně hořelo. Hasilo se tam starou dobovou stříkačkou. A místní hasiči to jistili tím, že dodávali vodu,“ připomenul filmové natáčení v Borovnici tamní starosta.

V obci je přinejmenším ještě jeden dům, který si zaslouží pozornost. „Na jižním konci stojící největší statek č. 1, který řídil odedávna osudy obce. Zde stála asi původní vladycká rychta,“ popisuje objekt Josef František Svoboda ve své Vlastivědě moravské, Novoměstský okres.

Nenaplněné plány

O bývalou rychtu se v roce 1903 zajímal i známý architekt Dušan Jurkovič. „Měl už plány na její přestavbu,“ potvrdil Edvard Holeš.

Návrh byl hotov, ovšem k samotné přestavbě nikdy nedošlo. „Použil k zastřešení daného útvaru kamenného opěráku na způsob věže, velmi zdobných arkýřů, kolem oken vinoucí se secesní křivky. Na zeď byla nachystána malba, jakýsi alšovský hetman,“ popsal Jurkovičovy plány ve své knize Josef František Svoboda.

Realizace Jurkovičových velkolepých plánů nakonec vzala zasvé. A borovnická rychta si žila dál svým vlastním životem. „Borovnický rychtář byl velmi oblíbený. Rychtu ale časem znárodnili a dostalo ji družstvo. Byly tam i byty pro zaměstnance družstva,“ připomenul další osudy domu číslo jedna Edvard Holeš.

Dnes je tato budova v dezolátním stavu. „Průčelí rychty spadlo už vloni. Bylo už hodně zchátralé,“ poznamenal jeden z borovnických obyvatel Libor Beneš.