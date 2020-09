Desítky zraněných, šok a chaos. Středeční ráno na kdyňském nádraží bylo dějištěm rozsáhlé vlakové nehody. Osobní vlak, který jel směrem od Klatov na Domažlice vykolejil těsně za nádražní budovou po nárazu do diagnostické vlakové soupravy. Ta zůstala stát ve svých kolejích. Na vině je zřejmě strojvedoucí osobního vlaku.

Meze plné raněných

Devatenáct cestujících, mezi nimiž byla většina studentů na cestě do školních lavic, utrpělo zranění. Seděli či leželi na mezi, pomáhali si mezi sebou, ale ve většině případů byli v péči hasičů, s jejichž pomocí se někteří dostali z vlaku ven.

„Jel jsem zrovna pro jednu paní,“ zmínil jeden z otřesených svědků krátce po nehodě a poukázal rukou na dámu ležící na nosítkách na chodníku. Měla ovázanou hlavu a pravděpodobně i nějaké zlomeniny. „Vypadá, že je na tom nejhůř. Začali jsme hned pomáhat cestujícím z vlaku,“ pokračoval svědek, Pomáhal mu i jeden ze zraněných cestujících, který sám utrpěl několik odřenin a pohmožděnin v oblasti obličeje.

O poznání hůř na tom byl ale strojvedoucí osobního vlaku. Kabina vlakové soupravy totiž byla promáčknutá, sedadlo vytržené a ze strojní desky trčely vytrhané dráty a dveře ležely vedle soupravy v trávě. On a dalších pět zraněných museli být letecky transportováni se středně těžkými zraněními na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Plzeň a do pražského Motola. Údiv a šok zazníval ale i z úst některých záchranářů a lékařů při pohledu na pomuchlanou kabinu řidiče. „Divím se, že to vůbec přežil,“ vydechla jedna z lékařek.

Většina lidí ale byla v šoku a utrpěla převážně zlomeniny či zranění v oblasti nohou.

„Jeden pán má úplně rozseklou nohu pod kolenem,“ zmínil jeden z cestujících.

Další dvě dívky jedoucí z Pocinovic do školy utrpěly rovněž zranění na nohách. „Jela tam sestra známého z Pocinovic. Pod kolenem měla rozseknutou nohu a sedřenou přes holeň,“ uvedl jeden z přihlížejících, který se s dívkou znal.

Podobně skončila i pocinovická slečna jedoucí na praxi do školy. Pro tu si přijela vyděšená matka. „Volal mi šéf z práce, který se zná s jedním ze strojvedoucích. Jak moc špatně je na tom moje dcera, jsem v tu chvíli nevěděla. Volala mi úplně v šoku. Říkala mi něco nad kotníkem, že jí někde kousek chybí. Nevím, zda si vyštípla kousek masa, či co. Do telefonu mi říkala, že jí lékaři dali nějakou dlahu,“ popisovala matka dívky, kterou na místo nehody vezl soused.

Slečna jela to ráno do domažlické školy. „Letěla na poslední chvíli. Od 2. září se měnily jízdní řády, špatně se podívala a chvátala na vlak. Ještě si ve vlaku četla a poslouchala hudbu. Netušila ani, jestli stihla z vlaku vystoupit nebo co se stalo,“ pokračovala matka, která tvrdila, že by v tu chvíli do Kdyně na nádraží vyrazila autem klidně i bez papírů.

Dohady a teorie

Místo nehody zároveň lákalo diváky jako med vosy. Vyburcovali je především neustále projíždějící sirény sanitek a hasičských vozů. „Je to strašné, co se tu stalo. Tohle tady dlouho nikdo nepamatuje,“ řekl Ladislav z Prapořišť, z obce vzdálené jen několik metrů od havarovaných vlaků, který jel kolem v půl osmé ráno krátce po střetu.

„Jel jsem se na místo podívat. Kolem jezdilo tolik sirén a houkaček. Moc blízko jsem se ale nedostal, policisté místo nehody hlídali. I tak… je to strašné. Takhle velkou nehodu si tady nepamatuji,“ okomentoval tragédii Zdeněk H. z Loučimi.

O hodinu později se k místu sjížděli rodiče a příbuzní raněných, kteří čekali na transport do lékařských zařízení pozemní cestou. Kromě nich se u pásky shromáždilo i několik diváků spekulujících o příčině nehody. „Brzdná dráha musela být strašně dlouhá, to je několik set metrů. Policie došla od střetu až k semaforům a to je pěkná dálka,“ zmínil místní. Další dohad byl, že byly příliš mastné koleje a brzdy nefungovaly tak, jak měly.

„Možná byl oslněný, červená na semaforu pak není vidět,“ přisadil si názor další divák.

S největší pravděpodobností je skutečně na vině zraněný strojvedoucí, který jel podle informací Deníku na červenou. Šetření nehody si tak nepřevzala jen Správa železničních dopravních cest, ale i kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti