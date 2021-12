„Nemám čas! Spěcháme! Už mi to jede!“ takové bývají nejběžnější odpovědi lidí oslovovaných na ani ne dvousetmetrové vzdálenosti s dotazem, jak se jim v tomto prostředí líbí. Vyhýbavé reakce jsou logické – běžně se tady totiž pohybují somráci (neboli na levný alkohol žebrající pobudové) kontaktující chodce.

„Vevnitř moc nebývají, shlukují se venku okolo východů,“ popisuje městský strážník na obchůzce. Však se také hned míří podívat na známé firmy postávající s lahvemi u autobusového nádraží. Stejná sorta zevluje kousek vedle nad výstupem směrem k hypermarketu. Jedna očividně opilá žena komusi nadává do k…v a k…tů.

Podchody pod Frýdlantskými mosty slouží už pětatřicet let a podle toho také zejména ta jejich jižní část vypadá. Odlupuje se tu kdeco ze stěn, podlah či stropů. Shora i v jednom místě ošklivě prosakuje voda. Lejna jsou namalované fixem na zdech, ale také rozmazané po zemi. A vajgly, špína, u schodů poškozené výplně oken.

„Svinov má mosty hezké. A podchody na Dubině i v Hrabůvce jsou taky opravené,“ připomínají kolemjdoucí. Cedulky u tunelů naopak upozorňují, že místo je nonstop hlídáno kamerami městské policie se záznamem. Lidé ochotní bavit se, přiznávají, že bezpečně se tu ani přesto moc necítí… a komfortně už rozhodně vůbec ne.

„Chápu to, vyjadřují duši velkoměsta, v Ostravě stejně jako v New Yorku nebo Paříží,“ uvádí ilustrátor na penzi vracející se domů na Valašsko. Na mysli má autory všudypřítomného grafitti, v tunelech na Frýdlantských mostech totiž nechávají své stopy snad všechny generace těchto umělců. Kresby od veselých po nacistické.

Posílení policejních hlídek

Z radnice Moravské Ostravy a Přívozu vzkazují, že „problematikou shlukování nepřizpůsobivých osob“ nejen u podchodu, ale také na Náměstí Republiky, lokalitě Šalamoun i u Kauflandu se pravidelně zabývají. Po posledním projednání situace koncem listopadu mají od Policie ČR přislíbené posílení výkonu hlídkové služby.

Se stavem samotných tunelů je to ale horší. „Spravujeme jen jejich severní část, kde probíhá intenzivní údržba i pravidelný úklid,“ říká Hana Lajčíková z kanceláře starosty. Zmiňuje parní čištění podlah a stěn (jednou týdně mimo zimu), ruční i strojní úklid, čištění madel k nástupištím, vysypávání odpadkových košů (denně).

ANKETA: Jak to tu na vás působí?



Michaela Fabiánová, Frýdek-Místek: Depresivní prostředí, vždy spěchám, ať jsem odtud rychle venku. Stahují se tu bezdomovci a různá individua, necítím se mezi nimi dobře.



Jiří Nováček, Rožnov pod Radhoštěm: Jezdíme do Ostravy za zubařem, samozřejmě tudy chodíváme. Skličující dojem, žebráci, všechno počmárané… tohle doma nemáme.



Jindřich Oleš, Valašské Meziříčí: Jsem ostravský rodák, bydlel jsem v Mariánských Horách, znám to tu od začátku, když to bylo pěkné. Teď to vypovídá o dnešní tváři světa!



Květoslav Zelinka, Ostrava-Hrabůvka: Podívejte se u nás na Jihu na podchody, kdysi to tam bylo podobné, přepadávalo se tam a dneska jsou opravené. Chce to rekonstrukci.



Viktorie Pokorná, Rožnov pod Radhoštěm: Zpočátku zvláštní pocity, ztrácela jsem se ve východech. Teď už jsem si zvykla. Žila jsem v Brně, pod nádražím bylo něco podobného.



Vojtěch Novák, Frýdek-Místek: Projdu tu skoro každý den, co jsem ve škole. Jsou tu somráci, ale necítím se tady ohrožený. A v našem městě je v podchodech umělečtější grafitti.