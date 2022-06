K nehodě se na facebooku vyjádřil i sám Jágr. "Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si ji půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec," uvedl hokejista na sociální síti.