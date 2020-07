O odsunu další stavby informoval v pátek dopoledne starosta Znojma Jan Grois s poukazem na znojemský spolek Obchvat. Ten podle Groise nejedná v zájmu životního prostředí, ale s ohledem na osobní prospěch členů spolku. „Členové spolku mluví o životním prostředí, ale podle mě jim jde jen o osobní prospěch. A proto stavbu neustále blokují,“ řekl Grois.

Prakticky okamžitě po zveřejnění první informace Znojemským deníkem Rovnost o potížích při stavbě se na sociální síti objevily velmi emotivní reakce čtenářů. „Spolek postavit mimo zákon, jinak to nepůjde,“ napsal například Jiří Moltaš.

„Co dokáže pár lidí, to je katastrofa,“ reagovala například Dagmar Škardová.

Zástupkyně spolku Obchvat Lenka Poláková je vyjádřením prvního muže znojemské radnice rozčilena. „Nestačím žasnout, jaké nepravdy si starosta dovolil veřejně ventilovat. Odvolání je právě o životním prostředí, protože územní rozhodnutí nemá provedenou úplnou EIA, což je vliv stavby na životní prostředí a je to přímo stanoveno třemi rozsudky soudu, které úřady nerespektují,“ zlobila se Poláková.

Zklamaní nad vývojem stavby jsou především sami obyvatelé města, které dlouhodobě trpí nadměrnou tranzitní dopravou. „Je to velká tragedie. Hluk, smog, vyjeté koleje od kamionů. Katastrofa,“ myslí si Aleš Handl, který bydlí u hlavního tahu městem.

Někteří komunální politici dlouhodobě ukazují právě na spolek Obchvat jako na viníka, který stavbu obchvatu brzdí. Podobně spolek vnímá bývalý starosta Znojma Petr Nezveda. „Zkoušel jsem s nimi před lety také jednat. Nebyla s nimi reálná a racionální dohoda. Proto se i jejich poslední odvolání dalo čekat. Je to nekonečný příběh a myslím si, že se dá souhlasit s tím, co říká starosta Grois. Valná většina lidí, kteří se pohybují ve městě, vidí, že obchvat Znojmo nutně potřebuje,“ řekl Deníku Nezveda.

Hluk a smog vadí také Davidovi Grossmannovi, který bydlí s rodinou také u průtahu městem. „Já si myslím, že město má páky, které může při řešení problému využít. Samozřejmě, stavbu jako takovou vyřešit nemůže. To je věc Ředitelství silnic a dálnic, tedy státu. Ale může například vyžadovat, aby na průtahu městem byly dodržované hygienické limity. Tedy hluk a prach. Hygiena dala normám na průtahu výjimku a Znojmo se k tomu bohužel nijak nepostavilo,“ konstatoval Grossmann s tím, že radnice by mohla hledat i způsob, jakým kamiony z města vyhnat.

Ironické "Děkujeme"

„Udělat něco, co by je nutilo jezdit po dálnici a přes Mikulov nebo Břeclav,“ naznačil.

Někteří lidé spílají spolku Obchvat, jiní obviňují úředníky, další starostu Znojma. „Mockrát děkujeme spolku Obchvat,“ napsal v diskusi na sociální síti v nadsázce Michal Svoboda.

O nepochopení významu práce spolků a jejich častém osočování politiky mluví i David Grossmann. „Když politici tvrdí, že nelze postavit dálnici, protože stavbě brání nějaký spolek, je nutné říci, že lidé mají právo stavby připomínkovat a rozporovat. Přípravu stavby obchvatu Znojma provází řada procesních chyb. Toho využívá i spolek Obchvat,“ přiblížil Grossmann.

Jak doplnil, kdyby byla stavba připravena pečlivěji, k napadání by zřejmě docházelo také. Ale netrvalo by vše tak strašně dlouho. "Osobně mne samozřejmě absence obchvatu také trápí, ale lidi by měli víc přemýšlet například právě o práci spolků,“ zakončil Grossmann.

O chybějící veřejné diskusi na téma obchvat Znojma mluví již několik měsíců znojemský opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Na únorovém zastupitelstvu jsme vedení města žádali o veřejné projednání, na kterém by se občané města dozvěděli, jaký je současný stav přípravy stavby obchvatu za účasti zástupců ŘSD, spolku Obchvat a veřejnosti. Jsem totiž přesvědčený, že bez takové moderované besedy nejsme schopni rozklíčovat celý problém. Jinak je to jen přetahovaná mezi tiskovými zprávami. Běžný člověk nemá moc šancí se v tom celém orientovat,“ připomněl Kacetl.

Starosta opakovaně tvrdí, že veřejné projednávání nebylo dosud ze zákona možné. „Tehdy probíhalo územní řízení a nebylo možné z naší strany o problému veřejně hovořit. Můžeme o tom mluvit až dnes,“ oponoval starosta Znojma.