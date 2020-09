Podle autora petice je železniční spojení v regionu desítky let zanedbávané a na okraji zájmů státu. „Už před deseti roky požadovalo pětačtyřicet starostek a starostů ze Znojemska i dolnorakouského příhraničí ve společném memorandu obnovu již tehdy velmi zastaralé drážní sítě na Znojemsku a jejího propojení s Dolním Rakouskem mezi Hevlínem a Laa a.d.Thaya. Se zklamáním sledujeme, že jsme o deset let starší a žádná zásadní modernizační investice dráhy na Znojemsku neproběhla,“ napsal v textu petice Kacetl.

Opravu a optimalizaci podle autora petice nutně vyžaduje takzvaná Severozápadní dráha, tedy trať číslo 241 ze Znojma do Okříšek a Jihlavy. „Ta by mohla umožnit pohodlnější spojení našeho regionu s Prahou, a zejména takzvaná Státní dráha, tedy trať číslo 246 ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou a odtud do Brna či přes sousední Mikulovsko do Břeclavi,“ dodal Kacetl s tím, že zejména zde lze podle úvah projektantů dosáhnout zkrácení jízdních dob vlaků až o dvě třetiny oproti současnému stavu. „Je alarmující, že poslední zásadní opravy tratí na Znojemsku s výjimkou tratě ze Znojma přes Šatov do Vídně proběhly v 80. letech minulého století. Sto tisíc obyvatel a daňových poplatníků z okresu Znojmo si tedy modernizaci dráhy zcela právem zaslouží,“ dodal Kacetl.

S peticí souhlasí i Martin Kouřil, předseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě a strojvedoucí v jedné osobě. „Není to jen záležitost minulých dvaceti let. Na Znojemsko zodpovědní činitelé vždycky pohlíželi jen jako na jakousi okrajovou část republiky, kde nemá smysl nic pořádně rozvíjet. Přitom když se podíváme do železniční historie, tak zrovna Znojemsko byla jedna ze dvou oblastí, které byly postiženy špatným přístupem centrálních orgánů zodpovědných za rozvoj železniční dopravy,“ zdůraznil Kouřil.

Podle železničáře byl region odkladištěm starých strojů. „Dávali sem staré vozy, které už dávno byly vysloužené a jezdily zde opravdové křápy. Ano, v osmdesátých letech se sice na Severozápadní dráze vyměnily dřevěné pražce za betonové, ale to tam je dodnes a další modernizace žádná nebyla. Dnes je to ojetá, opotřebovaná trať, kterou se zaměstnanci snaží udržet jakž takž sjízdnou,“ dodal Kouřil.

Znojemsko podle Kouřila povlává na chvostu investic do železnice. Lepší to však nejméně v nejbližších deseti letech nebude. Deníku Rovnost to potvrdil krajský radní pro dopravu Roman Hanák. „Kraj podporuje modernizaci tratí a primárně na Znojemsku. Když vidíme stav silnic směrem na Znojmo je jasné, že koleje mají smysl. Otázkou je, co s tím kraj může udělat,“ řekl Hanák.

Změny jsou podle Hanáka v rukou státu. „Jenže, protože ještě není upřesněna trasa, nejsou změněné územní plány, neexistují projekty, nejsou vyřízena stavební povolení a není zajištěno financování, obávám se, že v nejbližších deseti letech se nic na Znojemsku nezmění,“ konstatoval Hanák.