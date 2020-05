Poslat dítě do školy nebo je nechat doma? Dilema teď řeší rodiče žáků prvního stupně základních škol. Podle ministerstva školství se od pětadvacátého května mohou vrátit do školy. Ředitelé brněnských škol aktuálně zjišťují zájem lidí. Otevřou skoro všechny, podle odhadů po návratu do lavic touží minimálně polovina žáků.

Rodiče aktuálně školy bombardují dotazy a ředitelé se shodují, že ministerská nařízení jsou organizačně nesmírně náročná. „Čekáme na vyjádření zájmu rodičů, který nám ukáže, jaký počet skupin dětí se vrátí, ale skloubit vše bude hlavolam. Budeme mít prezenční výuku, pokračujeme v distanční, nabízíme dopolední a odpolední termíny. Snažíme se vše nakombinovat tak, aby učitelé, kteří vyučují dálkově, mohli vést tuto výuku dál v co nejvyšší kvalitě, protože na ni máme od rodičů velmi pozitivní zpětnou vazbu,“ shrnul problémy třeba ředitel brněnské školy Antonínská Libor Tománek.

Nároky ministerstva školství, které určuje, že žáci musí být v maximálně patnáctičlenných skupinách a držet si dvoumetrové odstupy, jsou nereálné podle mnoha rodičů. „Možná měli udělat pro děti klece, kam by je zavřeli od rána do tří hodin odpoledne. To by bylo snazší, než uhlídat ty nesmysly, které po šesti až jedenáctiletých dětech ve škole chtějí,“ řekla Zdeňka Veselá z Brna. Podle ní by podobná nařízení snadněji zvládli žáci druhého stupně, do školy by se však měli vrátit všichni.

Třeba udržování odstupu bude náročné i podle ředitele školy Arménská Petra Holánka. „Nyní již víme, že žáků prvního stupně se do školy vrátí necelých sedmdesát procent. S jejich výukou nám vzhledem k rozdělení do skupin musí pomoct i kolegové z druhého stupně, jednak kvůli počtu skupin a také máme pedagogy v rizikových skupinách. A neumíme si představit, jak budou děti, které se tak dlouho neviděly, stát před školou od sebe dva metry. Vždyť to není reálné ani u deváťáků, z legrace jsem říkal, že i ty budeme muset rozhánět vidlemi,“ zmínil.

OPATŘENÍ? JAKO V POLEPŠOVNĚ

Podle dalšího rodiče Jaromíra Šneberga připomínají opatření ve školách spíše polepšovnu. „V čem je lepší držet děti v rouškách ve třídách místo výuky třeba v lese nebo na školní zahradě? Stejně půjdou do školy na pět nebo šest týdnů, takže by možná bylo lepší, aby do školy nechodily vůbec,“ uvedl.

Všechny školy zachovají pro žáky i online výuku. Mnozí rodiče se totiž děti rozhodli nechat doma. „Jelikož manžel je v rizikové skupině, dceru do školy nepošlu,“ řekla třeba Brňanka Petra Kopůncová.

Rodiče těch dětí, které do školy vyrazí, musí počítat s tím, že i nadále se s dětmi budou ve velké míře učit doma s pomocí zadaných materiálů od učitelů. „Distanční forma vzdělávání je i nadále tou nosnou. Lidé by měli pochopit, že možnost poslat děti do školy neznamená návrat k normální výuce, na jakou byli zvyklí," upozornil ředitel brněnské základní školy Horní Martin Petržela.

Podle ředitelů je zvláštní i požadavek na maximálně patnáct dětí v jedné skupině. „Nechápu, kde ministerstvo vzalo právě toto číslo a jak je možné na jednu stranu povolit akce do sto osob, a na druhou nás nutit třeba dvaadvacet dětí z jedné třídy nuceně rozdělit na dvě skupiny. Když se mi z této třídy přihlásí ke kontaktní výuce třeba osmnáct žáků, tři vylosovaní budou muset být ve skupině s jinými dětmi, než spolužáky, a to může být ubíjející,“ kritizoval ředitel školy Svážná Petr Punčochář.

S podobným názorem souhlasí i ředitel Petržela. „Bude těžké jedné žákyni říct, že ve skupině se setká se svojí paní učitelkou, a druhé, že půjde do jiné skupiny, kde je jiný pedagog," zmínil.

Současné povolení návratu dětí vybraných ročníků do školy podle něj slouží spíše než k výuce k ohlídání dětí rodičů, kteří se už vrací do práce. „Ministerstvo nám svým aktuálním nařízením a metodikou zkrátka do pedagogického guláše hodilo jablečný štrúdl," řekl Punčochář.

Náročné zařizování, jaké nyní zažívají ředitelé brněnských základních škol a rozhodování, které čeká rodiče dětí, se v těchto dnech začalo týkat i brněnských mateřských škol zřizovaných městem. Město totiž umožnilo jejich otevření v návaznosti na konec nouzového stavu, tedy od osmnáctého května. „Městské mateřské školy mohou opětovně zahájit provoz po ukončení nouzového stavu. Záleží to na dohodě ředitele se zřizovatelem a možnostech škol dodržet požadovaná hygienická nařízení. Na základě metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme sepsali seznam doporučení, která by měli ředitelé a ředitelky mateřských škol zohlednit,“ uvedl radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Znamená to tedy, že ne všechny školky dokáží otevřít, a rodiče tak musí pozorně sledovat rozhodnutí konkrétní školky, kam chodí jejich dítě.

První dva dny opětovné školní docházky mají zatím za sebou deváťáci a maturanti. Aktuální nařízení vlády a ministerstva školství jim za přesně stanovených podmínek umožnilo návrat do lavic kvůli přípravě na přijímací zkoušky a maturity.

Na maturitu se letos připravuje i student Lukáš Kappel. Na brněnském Gymnáziu Slovanské náměstí bude v červnu maturovat z němčiny, češtiny a angličtiny. „Ministerstvo nám sice umožnilo návrat, ale jsme z jeho požadavků zmatení, stejně jako učitelé. Samozřejmě by to v ideálním případě asi mělo vypadat tak, že by každý z nás seděl v jednom rohu třídy a pokřikovali bychom na sebe, ale se spolužáky jsme se neviděli pár měsíců a všichni si uvědomují, jak jsou některé situace absurdní. Ale nakonec jsme všichni asi rádi, že se vidíme a že jsme přišli," sdělil.

Jak se děti vrátí do škol



– od 11. května se mohli do škol vrátit žáci posledních ročníků

– 25. května se do lavic mohou vrátit děti z prvního stupně

– v Brně se na jejich návrat chystají všechny školy, aktuálně zjišťují zájem rodičů, podle počtu dětí otevřou a rozdělí děti do skupin

– docházka do školy je dobrovolná, děti mohou zůstat doma, učitelé i nadále budou děti učit online

– ve škole budou děti pouze v maximálně 15členných skupinách, složení skupin se nesmí měnit

– děti rovněž musí ve škole nosit roušky či dodržovat dvoumetrové odstupy a další pravidla

– školky zřizované Brnem či městskými částmi otevřou nejdříve 18. května